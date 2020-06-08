Масочный режим на выходных нарушили почти 900 кемеровчан

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:27:30+03:00

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В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. В ходе проверок почти 900 горожан пренебрегли средствами индивидуальной защиты в общественных местах.

В субботу и воскресенье около 900 народных дружинников провели информационную работу с горожанами о необходимости соблюдения социальной дистанции и наличия масок и перчаток в общественных местах. Среди горожан было выявлено 864 нарушения масочного режима.

Также на выходных в городе было обследовано 735 магазинов и предприятий общественного питания. Выявлено 64 нарушения по несоблюдению масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU