8 Июнь 2020 2020-06-08T12:32:36+03:00

Диоксид азота, пыль и формальдегид: чем жители Кузбасса дышали в мае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Метеорологи рассказали, чем дышали жители Кузбасса в мае. Пыль, диоксид азота и формальдегид – вот далеко не весь перечень.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в областном центре в прошлом месяца в Центральном районе отмечался повышенный уровень загрязнения пылью – концентрация превысила предельно допустимую в 1,4 раза. Также в 2,7 раза было превышено загрязнение воздуха диоксидом азота в Кировском районе.

В Новокузнецке во всех районах кроме Куйбышевского был превышен уровень загрязнения воздуха фторидом водорода - максимальная концентрация этой примеси составила 2,4 ПДК.

В 1,4 раза был повышен уровень загрязнения пылью в Кузнецком и Центральном районах.

Кроме того, в Кузнецком районе зарегистрированы повышенные уровни загрязнения воздуха формальдегидом и фенолом. Максимальные концентрации этих примесей составили 1,5 ПДК и 1,3 ПДК соответственно.

В Прокопьевске в мае во всех районах в 2,2 раза был превышен уровень загрязнении воздуха пылью.

ИСТОЧНИК KP.RU