2020-06-08T15:16:58+03:00
Общество

В Кузбассе более 9,5 тысячи спортсменов возобновили тренировки

В регионе заработало более 150 спортивных объектов
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе более 9,5 тысячи спортсменов возобновили тренировкиВ Кузбассе более 9,5 тысячи спортсменов возобновили тренировкиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе более 9,5 тысячи спортсменов смогли снова вернуться к тренировкам. Для этого в регионе открыто свыше 150 спортивных объектов.

С 4 июня в области сняты ограничения на работу спортивных школ и училищ олимпийского резерва, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен. К тренировочному процессу приступили 9640 спортсменов.

При этом сейчас занятия организованы так, чтобы загрузка не превышала 25 процентов от пропускной способности спортивного сооружения.

На всех спортивных объектах соблюдаются необходимые меры профилактики - масочный режим, санитарная обработка рук, ежедневное измерение температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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