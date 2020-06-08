В Кузбассе более 9,5 тысячи спортсменов возобновили тренировки
В Кузбассе более 9,5 тысячи спортсменов смогли снова вернуться к тренировкам. Для этого в регионе открыто свыше 150 спортивных объектов.
С 4 июня в области сняты ограничения на работу спортивных школ и училищ олимпийского резерва, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых арен. К тренировочному процессу приступили 9640 спортсменов.
При этом сейчас занятия организованы так, чтобы загрузка не превышала 25 процентов от пропускной способности спортивного сооружения.
На всех спортивных объектах соблюдаются необходимые меры профилактики - масочный режим, санитарная обработка рук, ежедневное измерение температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU