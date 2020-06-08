Аттракционы на открытом воздухе вновь начнут работать в Кузбассе

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:40:24+03:00

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Сергей Цивилев подписал еще одно распоряжение о частичном снятии ограничений. Один из пунктов касается аттракционов на открытом воздухе.

В новом распоряжении, которое подписал Сергей Цивилев 8 июня, среди прочих пунктов есть указание на то, что аттракционы на открытом воздухе могут вновь работать. Исключение составляют надувные аттракционы и батуты.

При этом имеются и условия, при которых могут работать аттракционы. В зоне касс и ожидания очереди должны быть разметки на расстоянии не менее 1,5 метров. Рассаживаться на аттракционы также можно лишь соблюдая дистанцию кроме того, перед каждым аттракционом и на кассах должны быть дозаторы для обработки рук дезсредствами. Сами же аттракционы необходимо обрабатывать дважды в сутки.

Носить маски при катании на аттракционах обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU