В Кузбассе возобновили плановую госпитализацию
Губернатор Кузбасса подписал распоряжение, которым снимается ряд ограничений действующих в Кузбассе. Так, теперь возобновляется плановая госпитализация, однако некоторые ограничения все же есть.
- Возобновить плановую госпитализацию со сроком госпитализации не более семи дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, не требующими продленной искусственной вентиляции легких, - говорится в распоряжении.
При этом в больницах должны быть соблюдены определенные условия:
- размещение в палате не более двух человек;
- плановые и экстренные потоки больных не должны пересекаться;
- каждая палата должна быть оборудована санитарным узлом;
- все мдицинские манипуляции должны проводиться в палатах, а палатные боксы должны быть изолированы от вспомогательных и диагностических функциональных подразделений;
- питание больных должно осуществляться в палате»
- медперсонал должен работать только в средствах индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»