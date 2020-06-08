В Кузбассе возобновили плановую госпитализацию

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:43:03+03:00

Распоряжение об этом Сергей Цивилев подписал 8 июня

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Губернатор Кузбасса подписал распоряжение, которым снимается ряд ограничений действующих в Кузбассе. Так, теперь возобновляется плановая госпитализация, однако некоторые ограничения все же есть.

- Возобновить плановую госпитализацию со сроком госпитализации не более семи дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, не требующими продленной искусственной вентиляции легких, - говорится в распоряжении.

При этом в больницах должны быть соблюдены определенные условия:

- размещение в палате не более двух человек;

- плановые и экстренные потоки больных не должны пересекаться;

- каждая палата должна быть оборудована санитарным узлом;

- все мдицинские манипуляции должны проводиться в палатах, а палатные боксы должны быть изолированы от вспомогательных и диагностических функциональных подразделений;

- питание больных должно осуществляться в палате»

- медперсонал должен работать только в средствах индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU