Детские развлекательные центры возобновляют работу в Кузбассе
С 8 июня юные кузбассовцы вновь смогут играть в развлекательных центрах на открытом воздухе. Такое распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.
В Кузбассе снимается еще ряд ограничений, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом. Так, 8 июня Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому дети вновь смогут посещать игровые центры, расположенные на улицах.
Однако нужно помнить и об ограничениях. Так, массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом. Одновременно на площадке может находиться ограниченное количество детей – не более одно человека на 4 квадратных метра. Кроме того, на спортивные детские спортивные и развлекательные площадки и аттракционы не могут заходить посторонние лица, то есть те, кто не связан с организацией их работы или не является родителей играющего малыша.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»