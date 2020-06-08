2020-06-08T18:38:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Детские развлекательные центры возобновляют работу в Кузбассе

Это относится лишь к тем, что на открытом воздухе
Екатерина РОМАНОВА
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Детские развлекательные центры возобновляют работу в КузбассеДетские развлекательные центры возобновляют работу в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 8 июня юные кузбассовцы вновь смогут играть в развлекательных центрах на открытом воздухе. Такое распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе снимается еще ряд ограничений, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом. Так, 8 июня Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому дети вновь смогут посещать игровые центры, расположенные на улицах.

Однако нужно помнить и об ограничениях. Так, массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом. Одновременно на площадке может находиться ограниченное количество детей – не более одно человека на 4 квадратных метра. Кроме того, на спортивные детские спортивные и развлекательные площадки и аттракционы не могут заходить посторонние лица, то есть те, кто не связан с организацией их работы или не является родителей играющего малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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