Детские развлекательные центры возобновляют работу в Кузбассе

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:38:14+03:00

Это относится лишь к тем, что на открытом воздухе

Изменить размер текста: A A

С 8 июня юные кузбассовцы вновь смогут играть в развлекательных центрах на открытом воздухе. Такое распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе снимается еще ряд ограничений, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом. Так, 8 июня Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому дети вновь смогут посещать игровые центры, расположенные на улицах.

Однако нужно помнить и об ограничениях. Так, массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом. Одновременно на площадке может находиться ограниченное количество детей – не более одно человека на 4 квадратных метра. Кроме того, на спортивные детские спортивные и развлекательные площадки и аттракционы не могут заходить посторонние лица, то есть те, кто не связан с организацией их работы или не является родителей играющего малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU