Новокузнецк побил рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:41:26+03:00

На 9 июня здесь 29 новых случаев из 48

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Новокузнецк вновь оказался в лидерах по числу заболевших коронавирусом. Здесь всего за сутки заболели 29 человек.

За минувшие сутки в Кузбассе врачи диагностировали коронавирус у 48 жителей региона. Среди них больше всего новокузнечан – 29 человек. В Кемерове также выявили новые случаи заболевания – у девяти человек тесты на коронавирус оказались положительными. Еще пять заболевших живут в Прокопьевске, двое – в Белово. По одному пациенту с COVID-19выявлено в Гурьевском муниципальном округе, Кемеровской муниципальном районе и в Прокопьевском муниципальном округе.

В общей сложности в инфекционных стационарах региона находятся 514 пациентов с COVID-19 – все они получают необходимую медицинскую помощь.

Число выздоровевших на утро 9 июня составляет 313 человек. За минувшие сутки новых случаев выздоровления нет. Впрочем, как и новых случаев летального исхода. Умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, по-прежнему 7 человек.

Кроме того, в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 048 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU