В Междуреченске приставы приостановили деятельность опасных объектов на шахте

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:13:54+03:00

На нем выявлены нарушения обязательных правил и норм

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Сибирское управление Ростехнадзора при проведении надзорных мероприятий на шахте в Междуреченске установило, что на участке работает опасный объект. На нем не соблюдались обязательные требования и нормы.

Экспертами было установлено, что на участке не осуществлялся контроль за смещением пород кровли, не было выдержано проектное сечение выработки, горная выработка не была обеспечена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.

Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.

Междуреченский суд признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения и постановил остановить работы по проведению конвейерного уклона на 30 суток.

Кроме того, на 30 суток приставами приостановлена и эксплуатация дизелевоза. Как выяснилось, он эксплуатировался с нарушениями требований безопасности и технического обслуживания: не была проведена регулировка зазора в клапанах дизельного двигателя, превышен срок службы применяемых топливных форсунок, не произведена замена тормозного цилиндра гидравлического привода.

ИСТОЧНИК KP.RU