2020-06-09T13:51:03+03:00
Общество

В Кузбассе директор детского центра сам себе сдавал в аренду автомобиль

Таким образом он незаконно получил более 379 тысяч рублей
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе директор детского центра сам себе сдавал в аренду автомобильВ Кузбассе директор детского центра сам себе сдавал в аренду автомобильФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе будут судить 61-летнего директора детского оздоровительно-образовательного центра за превышение полномочий. Мужчина сдавал себе собственное авто и обогатился на 379 тысяч рублей.

По версии следствия, с января 2017 по октябрь 2019 года обвиняемый заключил для нужд организации договоры аренды собственного автомобиля. Это стало известно в ходе прокурорской проверки, материалы переданы в следственные органы.

- Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, в полном размере возместил ущерб, причиненный преступлением министерству образования и науки Кузбасса, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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