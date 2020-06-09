В Кузбассе директор детского центра сам себе сдавал в аренду автомобиль
В Кузбассе будут судить 61-летнего директора детского оздоровительно-образовательного центра за превышение полномочий. Мужчина сдавал себе собственное авто и обогатился на 379 тысяч рублей.
По версии следствия, с января 2017 по октябрь 2019 года обвиняемый заключил для нужд организации договоры аренды собственного автомобиля. Это стало известно в ходе прокурорской проверки, материалы переданы в следственные органы.
- Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, в полном размере возместил ущерб, причиненный преступлением министерству образования и науки Кузбасса, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.
Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU