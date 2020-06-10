10 Июнь 2020 2020-06-10T06:39:45+03:00

Нападение собаки на почтальона обошлось хозяйке в 134 тысячи рублей в Кузбассе Фото: Борис КОКУРИН

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В Кузбассе с хозяйки собаки, напавшей на женщину-почтальона, взыскано 134 тысячи в качестве компенсации морального вреда. Справедливости пострадавшей пришлось добиваться через суд.

Инцидент произошел в Прокопьевске. Почтальон разносила пенсии по частному сектору и, прежде чем зайти во двор одного из домов, решила свистом проверить, где находится собака. Хозяйка дома убедила женщину, что среднеазиатская овчарка прицеплена. Однако уже после выплаты собака все же напала на почтальона во дворе.

- В результате нападения почтальону был причинен вред здоровью: получены травмы обеих рук и правой ноги, женщина проходила долгое лечение. Пострадавшая обратилась в суд, ее требования были удовлетворены, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Судебный пристав ознакомил хозяйку собаки с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера, однако задолженность так погашена и не была.

- Сотрудником ведомства было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, а также на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Таким образом, компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU