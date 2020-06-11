Опубликована свежая карта распространения COVID-19 в Кузбассе

11 Июнь 2020 2020-06-11T03:21:04+03:00

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В Кузбассе составлена и опубликована свежая карта распространения COVID-19. Она наглядно показывает, в каких территориях выявлена инфекция, число заболевших, выздоровевших и умерших.

Пятерка территорий, где было обнаружено наибольшее число зараженных, выглядит следующим образом: на первом месте Новокузнецк – 328 заболевших (из них 100 выздоровели и четверо умерли), на втором месте – Кемерово – 168 человек (58 выздоровели), на третьем Белово – 72 человека (23 выздоровели), далее следуют Междуреченск (56 заболевших, 13 из них выздоровели) и Краснобродский (32 человека, 26 выздоровели, двое умерли).

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ИСТОЧНИК KP.RU