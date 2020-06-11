2020-06-11T06:39:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домов

Об этом сообщили в Госжилинспекции
Мария КОЛОСОВА
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Более 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домовБолее 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домов, сообщили в Госжилинспекции Кузбасса. Некоторые были оштрафованы даже дважды.

По результатам материалов, составленных ГЖИ, федеральные суды в городах и районах вынесли постановления о привлечении к административной ответственности должностных лиц управляющих компаний, которые нарушили порядок проведения ежедневной санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах и на придомовых территориях.

Согласно распоряжению губернатора, дезинфекция подъездов, лестничных маршей, перил, лифтов, дверей, почтовых ящиков и другого общего имущества должна проводиться не реже раза в день. Доступ к детским и спортивным площадкам должен быть ограничен, а информация о графиках и самом факте уборки доводиться до жильцов.

На данный момент к ответственности уже привлечены УК из Кемерова, Новокузнецка, Осинников, Тайги, Междуреченска, Прокопьевска, Таштагола, им назначены наказания в виде предупреждений или административных штрафов.

- Некоторые из должностных лиц оштрафованы дважды, так как имеют по несколько нарушений на разных многоквартирных домах. В Кемерове это - УК «Радуга», УК «Жилищный трест Кировского района», в Новокузнецке - «Академия ЖКХ», «С-Порт», - сообщили в ГЖИ.

Всего Госжилинспекцией Кузбасса проверено уже почти 15 тысяч. домов, выявлено более трех тысяч нарушений, составлено порядка 400 административных протоколов, которые передаются на рассмотрения в суды. Проверки продолжаются ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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