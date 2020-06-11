11 Июнь 2020 2020-06-11T07:44:19+03:00

В Кузбассе выявлено самое большое число заболевших коронавирусом с начала пандемии Фото: Олег УКЛАДОВ

В инфекционные больницы помещен 61 человек

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В Кузбассе на утро 11 июня выявлено самое большое число заболевших с начала пандемии. В инфекционные больницы помещен сразу 61 человек.

По данным оперативного штаба, семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 330 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 592 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9873 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU