2020-06-12T08:06:08+03:00
Коронавирус Covid-19

45 кемеровчан заболели коронавирусом за сутки

В каких городах выявили заболевших коронавирусом
Екатерина РОМАНОВА
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45 кемеровчан заболели коронавирусом за сутки45 кемеровчан заболели коронавирусом за суткиФото: Иван МАКЕЕВ
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Еще 45 кемеровчан оказались в инфекционных стационарах с подтвержденным диагнозом: COVID-19. Всего же за минувшие сутки в регионе коронавирус выявили у 68 человек.

Сразу 45 новых случаев заболевания коронавирусом у кемеровчан выявили медики за минувшие сутки. Это самое большое число заболевших за день среди всех кузбасских городов.

Всего на утро 12 июня в регионе зафиксировано 68 новых заболевших опасным вирусом. Шестеро заболевших – новокузнечане. По три человека заболели в Междуреченске и Прокопьевске. По два новых заболевших выявили в Белове, Мариинске, Киселевске. Еще по одному человеку с положительным тестом на COVID-19 оказалось в Анжеро-Судженске, Юрге, Кемеровском, Промышленновском и Таштагольском муниципальных районах. В общей сложности с середины марта заболели 997 человек.

Одновременно с этим 31 кузбассовец на утро 12 июня вылечился от коронавируса и покинул больничные стены. Таким образом, сейчас в регионе насчитывается 361 человек, победивший коронавирус. Число летальных исходов среди кузбассовцев, у которых диагностирован коронавирус, остается прежним: семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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