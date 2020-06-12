12 Июнь 2020 2020-06-12T11:40:05+03:00

В кемеровском пансионате за день коронавирусом заболели 20 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, как заразилась половина из новых заболевших кемеровчан. Из 44 человек 20 оказались связаны с пансионатом для инвалидов и пенсионеров.

В кузбасском управлении Роспотребнадзора прокомментировали вспышку заболевания коронавирусом в областном центре. Она случилась в пансионате для инвалидов и престарелых. На утро 12 июня здесь диагностировали коронавирус у 19 проживающих пенсионеров и одного сотрудника.

- Это тот же пансионат, где 11 июня было зарегистрировано 11 случаев заболевания, еще двое заболевших здесь выявили ранее, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

А вот все остальные случаи заболевания в Кемерове не связаны между собой.

Напомним, на утро 12 июня в регионе выявили 68 случаев заболевания коронавирусом. 44 человека заболели в Кемерове, шестеро – в Новокузнецке. По три заболевших в Междуреченске и Прокопьевске. По два пациента с COVID-19 в Белове и Мариинском районе. По одному заболевшему в Анжеро-Судженске, Тайге, Юрге, Кемеровском, Промышленновском и Таштагольском районах.

Всего по области с начала пандемии заболели 997 человек. Из них 629 человек остаются в больницах и получают лечение, а 361 человек выздоровел. Еще семь случаев заболевания закончились смертью пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU