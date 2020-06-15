В Кемерове стартовал новый этап отключения горячей воды

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:23:50+03:00

В четырех районах города не будет водоснабжения

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В Кемерове с 15 июня начался второй этап отключения горячего водоснабжения. С сегодняшнего дня воды не будет в части жилых домов в четырех районах.

На две недели без воды останутся жители Центрального, Ленинского, Рудничного и Кировского районов. Возобновится подача горячей воды 28 июня.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу отключения горячей воды, звоните в Кемеровскую службу спасения по номерам: 112, 77-05-05. Кроме того, кемеровчане могут обратиться в «Жилкомцентр»: 31-23-32.

С подробным графиком отключения водоснабжения можно познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU