В Кемерове стартовал новый этап отключения горячей воды
В Кемерове с 15 июня начался второй этап отключения горячего водоснабжения. С сегодняшнего дня воды не будет в части жилых домов в четырех районах.
На две недели без воды останутся жители Центрального, Ленинского, Рудничного и Кировского районов. Возобновится подача горячей воды 28 июня.
Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу отключения горячей воды, звоните в Кемеровскую службу спасения по номерам: 112, 77-05-05. Кроме того, кемеровчане могут обратиться в «Жилкомцентр»: 31-23-32.
С подробным графиком отключения водоснабжения можно познакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU