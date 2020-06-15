В Осинниках устроили конкурс на самую креативную маску

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:32:44+03:00

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В Осинниках мэрия организовала конкурс на самую креативную маску. Горожанам предлагается оформить ее в необычных стилях и разместить на официальной странице администрации в Instagram.

- Для участия в конкурсе вам необходимо оформить защитную маску ярко, необычно, с изюминкой и обязательно выложить фото в ней в сети Инстаграм со специальным хештегом #маскавтренде_оснк, - рассказали в администрации.

Конкурс продлится до 21 июня включительно. Фото: Администрация Осинников/ Instagram

Кстати, глава Осинников поддержал участников конкурса и в преддверри Дня России надел тематическую маску.

Горожане в украшении масок не сдерживают фантазию. Фото: Администрация Осинников/ Instagram

Выкладывать фотографии можно до 21 июня, а 22 июня организаторы подведут итоги. 10 победителям, выбранным по наибольшему числу лайков, достанутся брендированные майки «Осинники. Город особой породы».

ИСТОЧНИК KP.RU