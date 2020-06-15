В Осинниках устроили конкурс на самую креативную маску
В Осинниках мэрия организовала конкурс на самую креативную маску. Горожанам предлагается оформить ее в необычных стилях и разместить на официальной странице администрации в Instagram.
- Для участия в конкурсе вам необходимо оформить защитную маску ярко, необычно, с изюминкой и обязательно выложить фото в ней в сети Инстаграм со специальным хештегом #маскавтренде_оснк, - рассказали в администрации.
Конкурс продлится до 21 июня включительно. Фото: Администрация Осинников/ Instagram
Кстати, глава Осинников поддержал участников конкурса и в преддверри Дня России надел тематическую маску.
Горожане в украшении масок не сдерживают фантазию. Фото: Администрация Осинников/ Instagram
Выкладывать фотографии можно до 21 июня, а 22 июня организаторы подведут итоги. 10 победителям, выбранным по наибольшему числу лайков, достанутся брендированные майки «Осинники. Город особой породы».
ИСТОЧНИК KP.RU