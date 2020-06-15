2020-06-15T15:12:31+03:00
Общество

Заместителем мэра Новокузнецка назначен директор школы № 81

Егор Сазанович занял пост заместителя по социальным вопросам
Мария КОЛОСОВА
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Заместителем мэра Новокузнецка назначен директор школы №81Заместителем мэра Новокузнецка назначен директор школы №81
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В Новокузнецке назначен новый заместитель мэра по социальным вопросам. Им стал Егор Сазанович, который ранее занимал пост директора школы № 81.

Официальное назначение произошло в понедельник, 15 июня.

Егор Сазанович родился в 1984 году. Имеет высшее образование, окончил Кузбасскую государственную академию с присуждением квалификации «учитель истории», прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, Егор Дмитриевич имеет девятилетний опыт работы в сфере образования. До назначения он был директором школы № 81.

Напомним, раньше пост заместителя мэра по социальным вопросам занимал Григорий Вержицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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