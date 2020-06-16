Ночной ларек с алкоголем накрыли в Новокузнецке

16 Июнь 2020 2020-06-16T04:19:51+03:00

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По ночам в одном из киосков города Новокузнецка продавали алкогольные напитки. Владельцу и продавцу такой дополнительный заработок дорого обойдется.

Один из жителей Новоильинского района обратился в полицию с жалобой на то, что в одном из местных киосков по ночам продают алкоголь. Стражам порядка не пришлось долго искать киоск – он был расположен в остановочном павильоне. И действительно: прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила в киоске пиво и водку.

Так как остановочный павильон не является стационарным объектом, здесь нельзя продажа спиртного запрещена. Но продавец призналась, что продавал пиво и водку по указанию владельца торговой точки.

- В результате полицейские изъяли из незаконного оборота в общей сложности около 500 литров пива и водки, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении продавца составили административный протокол, и теперь ей грозит штраф до 2000 рублей. А вот наказание для владельца киоска предусмотрено более жесткое: штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU