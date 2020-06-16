2020-06-16T05:10:46+03:00
Общество

Корова свалилась в выгребную яму в Новокузнецке

На выручку животному пришли спасатели
Екатерина РОМАНОВА
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Корова свалилась в выгребную яму в Новокузнецке. ФОТО: Управление по защите населения и территории города Новокузнецка.Корова свалилась в выгребную яму в Новокузнецке. ФОТО: Управление по защите населения и территории города Новокузнецка.
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Чрезвычайное происшествие случилось в Новокузнецке. Здесь в частном секторе Заводского района в выгребную яму провалилась корова.

Хозяин одного из частных домов на улице Селекционной, что в Заводском районе города Новокузнецка, стал копать выгребную яму. Работа шла споро, но по какой-то причине ставить ограждение возле ямы хозяин не стал. И вот, когда яма была практически готова, случилось нечто незапланированное. В нее провалилась корова.

Спасательная операция.ФОТО: Управление по защите населения и территории города Новокузнецка.

Спасательная операция.ФОТО: Управление по защите населения и территории города Новокузнецка.

Бедно животное попыталось само выбраться из ямы, однако та оказалась слишком глубокой: корова полностью скрывалась в ней. Хозяин также предпринял попытку помочь буренке, но и ему не удалось сделать этого. Тогда горожанин обратился за помощью к спасателям.

Прибывшие на место спасатели осмотрели место ЧП и быстро приняли решение, как будут освобождать корову. Пока буренка жалобно мычала, спасатели развернули настоящую спецоперацию. Вооружившись лопатами, досками и прочим нехитрым инструментом они аккуратно подобрались к корове и помогли ей выбраться.

Буренка спасена! ФОТО: Управление по защите населения и территории города Новокузнецка.

Буренка спасена! ФОТО: Управление по защите населения и территории города Новокузнецка.

Измученная вынужденным пребыванием в яме буренка благодарно посмотрела на своих спасителей и удалилась вслед за хозяином в коровник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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