Кузбассовец оставил Lexus во дворе сожительницы и лишился его

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:15:02+03:00

Кузбассовец оставил Luxus во дворе сожительницы и лишился его. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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Новокузнечанин оставил свой автомобиль во дворе дома сожительницы. Увы, это место оказалось не лучшим для парковки: машину арестовали за долги ее владельца.

Житель Новокузнецка посчитал ненужным платить долги по 18 исполнительным производствам - а задолжал он почти миллион рублей. Более того, по адресу прописки он не жил, официально не был трудоустроен, а от судебных приставов в течение некоторого времени умудрялся скрываться. Однако бесконечно это продолжаться не могло.

В один из дней судебные приставы пришли по адресу одной из должниц. Они обратили внимание на автомобиль Lexus, припаркованный во дворе дома. Проверив номера, выяснили, что машина принадлежит ее сожителю - тому самому должнику.

- Иномарка была арестована и изъята. Предварительная стоимость имущества составила 900 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Теперь у должника есть 10 дней для оплаты долга, иначе транспортное средство будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU