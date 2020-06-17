В Кузбассе перенесли повышение платы за коммуналку на 1 сентября

17 Июнь 2020 2020-06-17T06:33:59+03:00

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В Кузбассе перенесли повышение платы за коммунальные услуги на два месяца - с начала июля на начало сентября. Соответствующий документ опубликован в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Документ был подписан 16 июня и определяет предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Решение о переносе на более поздний срок увеличения платежей за коммунальные услуги было принято в связи с реализуемыми на территории Кузбасса мероприятиями по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Так, меньше всего плата повысится в Белогорском сельском поселении Тисульского района - на 3,2 процента. А вот в Кемерове и Новокузнецке - на 15 процентов, на 7,9 процента - в Калтане и Мысках.

ИСТОЧНИК KP.RU