Дожди с ливнями обрушатся на Кузбасс 18 июня

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:56:53+03:00

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Четверг, 18 июня, будет ненастным, хотя и теплым днем. Такой прогноз дают синоптики Кемеровского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на 18 июня в регионе будет довольно тепло: +10…+14 градусов. Однако местами ожидается лишь +4…+9, а в Кемерове – до 12 градусов тепла. По югу пройдут кратковременные дожди, а порывы юго-восточного с переходом на юго-западный ветер могут достигать 13 метров в секунду. Ночью и утром возможны туманы.

Днем в Кузбассе воздух прогреется до +22…+27 градусов, в Кемерове – до 22-24 градусов тепла. При этом на территории всего региона пройдут дожди, ливни, в отдельных районах синоптики прогнозирую грозы и град. Ветер же усилится при порывах до 18 метров в секунду.

Такие условия могут быть неблагоприятными для автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дороге, учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU