Стали известны подробности ДТП со сгоревшим грузовиком в Кузбассе

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:32:38+03:00

В этом ДТП погиб человек

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Подробности ДТП со сгоревшим грузовиком и его погибшим водителем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Трагедия случилась в Тяжинском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="756" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/785423" frameborder="0"></iframe> Стали известны подробности ДТП со сгоревших грузовиком в Кузбассе.ВИДЕО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

ДТП, по данным полиции, случилось около 18.30 на 507-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». Предварительно правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля «Мерседес Бенц» с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию. Перед ним ехал автомобиль «Скания», и «Мерседес» врезался в него. В свою очередь, «Скания» столкнулась с «ГАЗелью».

После столкновения кабина грузовика «Мерседес» загорелась. 58-летний мужчина, управлявший этой машиной, получил серьезные травмы и скончался на месте. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир еще одного грузовика - «Скании».

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU