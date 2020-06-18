18 Июнь 2020 2020-06-18T06:38:15+03:00

В Новокузнецке на три дня перекроют дороги Фото: Екатерина РОМАНОВА

Это связано с подготовкой к параду

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В течение нескольких дней новокузнечанам и гостям города следует быть особенно внимательными. Для репетиции парада будут перекрывать некоторые улицы.

На следующей неделе, 24 июня, в Новокузнецке состоится торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для репетиций праздничного шествия в городе на несколько часов будут перекрывать некоторые улицы. Назначены же репетиции на 18, 19 и 22 июня. Ограничения движения будут действовать таким образом:

18 и 19 июня, с 18.00 до 21.00:

- на улице Кирова: от пересечения с улицей Тольятти (возле дома № 75 по улице Кирова) до перекрестка с круговым движением у дома № 55;

22 июня, с06.00 до 9.30:

- на улице Циолковского: от пересечения с проспектом Октябрьским до дома № 61, а также в проезде между домами № 61 и № 54;

22 июня, с 18.00 до 21.00:

- на улице Кирова: от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 55;

24 июня, с 6.00 до 14.00:

- на улице Кирова: от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 55;

- на проспекте Октябрьском: от перекрестка с круговым движением у дома № 55 по улице Кирова до пересечения с проспектом Дружбы;

- на улице Циолковского: от бульвара Героев до пересечения с улицей Кузнецова;

- на улице Тольятти: от здания № 27 до дома № 25, а также от пересечения с улицей Франкфурта до проезда за зданием № 70 по улице Кирова.

Кроме того, с 17.00 23 июня до 14.00 24 июня вводится временный запрет стоянки транспортных средств на парковках, расположенных на улице Кирова (напротив домов № 50, 56, 64, 74, 82, 88, 88/1, напротив зданий № 52а, 58а, 71) и проспекте Октябрьском (напротив домов № 6, 10, 13, 23, 31, 40).

ИСТОЧНИК KP.RU