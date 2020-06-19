Границы Кемерова могут измениться

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:39:33+03:00

Сейчас над этим вопросом работают депутаты

Изменить размер текста: A A

В скором времени могут измениться границы областного центра Кузбасса - такой вопрос обсуждали депутаты Кемеровского городского Совета.

Границы города Кемерово могут измениться, и связано это со строительством кольцевой развязки на пересечении улиц Терешковой и Тухачевского - об этом сообщает пресс-служба Кемеровского городского Совета народных депутатов.

- Территориально Кемеровский городской округ ничего не потеряет. Изменятся лишь границы. Произойдет обмен территориями с Кемеровским муниципальным округом. Ему отойдет равнозначная по площади территория в Заводском районе областного центра, - приводит слова начальника управления архитектуры и градостроительства Василия Мельника пресс-служба.

Инициативу об изменении границ города депутаты поддержали единогласно, так что в скором времени состоятся публичные слушания по этому поводу. Точные сроки проведения слушаний пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU