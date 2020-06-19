Границы Кемерова могут измениться
В скором времени могут измениться границы областного центра Кузбасса - такой вопрос обсуждали депутаты Кемеровского городского Совета.
Границы города Кемерово могут измениться, и связано это со строительством кольцевой развязки на пересечении улиц Терешковой и Тухачевского - об этом сообщает пресс-служба Кемеровского городского Совета народных депутатов.
- Территориально Кемеровский городской округ ничего не потеряет. Изменятся лишь границы. Произойдет обмен территориями с Кемеровским муниципальным округом. Ему отойдет равнозначная по площади территория в Заводском районе областного центра, - приводит слова начальника управления архитектуры и градостроительства Василия Мельника пресс-служба.
Инициативу об изменении границ города депутаты поддержали единогласно, так что в скором времени состоятся публичные слушания по этому поводу. Точные сроки проведения слушаний пока не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU