2020-06-19T06:39:33+03:00
Общество

Границы Кемерова могут измениться

Сейчас над этим вопросом работают депутаты
Екатерина РОМАНОВА
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Границы города Кемерова могут изменитьсяГраницы города Кемерова могут изменитьсяФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В скором времени могут измениться границы областного центра Кузбасса - такой вопрос обсуждали депутаты Кемеровского городского Совета.

Границы города Кемерово могут измениться, и связано это со строительством кольцевой развязки на пересечении улиц Терешковой и Тухачевского - об этом сообщает пресс-служба Кемеровского городского Совета народных депутатов.

- Территориально Кемеровский городской округ ничего не потеряет. Изменятся лишь границы. Произойдет обмен территориями с Кемеровским муниципальным округом. Ему отойдет равнозначная по площади территория в Заводском районе областного центра, - приводит слова начальника управления архитектуры и градостроительства Василия Мельника пресс-служба.

Инициативу об изменении границ города депутаты поддержали единогласно, так что в скором времени состоятся публичные слушания по этому поводу. Точные сроки проведения слушаний пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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