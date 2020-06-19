19 Июнь 2020 2020-06-19T12:05:02+03:00

В Кемерове спасли 4-месячного младенца, который сам не мог дышать. Фото: ОДКБ/ Instagram

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В Кемерове 4-месячному младенцу, который не мог самостоятельно дышать, провели операцию с использованием телемониторинга.

Хирурги областной детской клинической больницы провели сложнейшую операцию на трахее малыша, которая длилась более четырех часов. При этом условия пандемии наложили свой отпечаток на проведение операции.

Изначально предполагалось, что в ней примет участие главный детский хирург Сибири, завотделением хирургии для новорожденных и недоношенных детей Ивано-Матренинской детской клинической больницы Юрий Козлов. Опыт проведения таких вмешательств у него есть. Однако из-за угрозы распространения коронавируса он не смог приехать из Иркутска в Кемерово.

Тогда врачи областного центра и Иркутска приняли решение оперировать маленького пациента с помощью телемониторинга. В таких случаях врач руководит операцией, используя современную телеаппаратуру, позволяющую видеть все в мельчайших деталях.

Операцию провели 18 июня, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, но понадобится курс реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU