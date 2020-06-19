Кузбасский заповедник просит помочь еноту Тимоше

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:23:38+03:00

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Кузбасский заповедник организовал акцию помощи еноту Тимоше. Сейчас питомцу не хватает корма.

Енот Тимоша поселился в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» не давно, но уже стал любимцем посетителей.

-Он умеет веселить своих гостей, здоровается с ними «за руку» и полощет в воде подаренные вкусняшки. Он очень любит орехи (грецкие, фундук, несоленый арахис), которых сейчас очень не хватает, - рассказали в заповеднике. - Поэтому мы запускаем акцию «Подари Тимоше праздник!». Принять участие в ней могут все желающие.

Для участия в акции нужно купить для Тимоши орехи - грецкие, фундук, несоленый арахис и передать подарок кассиру экоцентра. Взамен участникам выдадут

сертификат на бесплатное посещение экоцентра.

Акция стартует 20 июня и продлится до 31 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU