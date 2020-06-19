Кузбасский заповедник просит помочь еноту Тимоше
Кузбасский заповедник организовал акцию помощи еноту Тимоше. Сейчас питомцу не хватает корма.
Енот Тимоша поселился в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» не давно, но уже стал любимцем посетителей.
-Он умеет веселить своих гостей, здоровается с ними «за руку» и полощет в воде подаренные вкусняшки. Он очень любит орехи (грецкие, фундук, несоленый арахис), которых сейчас очень не хватает, - рассказали в заповеднике. - Поэтому мы запускаем акцию «Подари Тимоше праздник!». Принять участие в ней могут все желающие.
Для участия в акции нужно купить для Тимоши орехи - грецкие, фундук, несоленый арахис и передать подарок кассиру экоцентра. Взамен участникам выдадут
сертификат на бесплатное посещение экоцентра.
Акция стартует 20 июня и продлится до 31 августа включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU