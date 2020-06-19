2020-06-19T14:15:16+03:00
Общество

Видео: кемеровский адвокат избил полицейского

Правоохранитель получил удары кулаком по голове и груди [видео]
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровский адвокат избил полицейского. Фото: кадр видео СУ СК России по Кемеровской областиКемеровский адвокат избил полицейского. Фото: кадр видео СУ СК России по Кемеровской области
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Кемеровский адвокат избил полицейского. Инцидент попал на видео.

В августе прошлого года в Ленинске-Кузнецком полиция приехала в одно из городских кафе по сигналу тревожной кнопки. Как оказалось, в заведении завязалась драка между посетителями.

Чтобы пресечь конфликт, один стражи порядка применили газовый баллончик и стали выводить дерущихся из помещения. Это не понравилось 31-летнему мужчине, который, как выяснилось в дальнейшем, являлся адвокатом из Кемерова. Он несколько раз ударил одного из полицейских кулаком по голове и груди.

Злоумышленника задержали, материалы о применении насилия к представителю власти были переданы в следственные органы.

-Со следствием осужденный не сотрудничал, однако вину признал, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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