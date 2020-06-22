22 Июнь 2020 2020-06-22T04:21:11+03:00

Кино под открытым небом покажут кузбассовцам в День памяти и скорби Фото: Екатерина РОМАНОВА

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22 июня кузбассовцы смогут присоединиться к акции «Великое кино Великой страны», которая будет проходить в разных городах региона.

В День памяти и скорби в разных городах и территориях Кузбасса будет проходить акция «Великое кино Великой России». Предполагается, что к ней присоединятся 92 учреждения культуры и кино региона. На больших экранах, которые установят на открытых площадках, будет демонстрироваться художественный фильм «Судьба человека». Напомним, картину по одноименному рассказу Михаила Шолохова снял Сергей Бондарчук. Сама же акция призвана напомнить о героизме людей в годы Великой Отечественной войны.

- Кемеровчане смогут посмотреть фильм в летнем кинотеатре под открытым небом «Кузбасскино» на проспекте Советском, 4, в 22.00, - сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Кузбасса. – Также фильм будет транслироваться на мультимедийном экране бульвара Строителей в 21.00.

В Новокузнецке присоединиться к акции можно будет в 10 часов вечера в Арт-сквере – именно там будут показывать фильм на большом экране под открытым небом. Отметим также, что акция не предполагает платы за просмотр. Однако организаторы напоминают кузбассовцам о необходимости носить маски и соблюдать социальную. дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU