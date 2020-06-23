В Кемерове четыре человека пострадали в опрокинутой скорой помощи

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:24:03+03:00

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В центре Кемерова случилась жесткая авария с участием автомобиля скорой помощи. На пересечении улиц Весенней и Н. Островского опрокинулась скорая, в результате чего пострадали четыре человека.

ДТП произошло в ночь на 23 июня, а именно в 00:30. По предварительным данным «ГАЗель» опрокинулась после столкновения с автомобилем «Тойота Камри». За рулем последнего был молодой парень 26 лет. Он ехал по Весенней улице и нарушил требование дорожного знака «Уступите дорогу». Водитель не предоставил преимущества движения автомобилю скорой помощи, который двигался по улице Н. Островского. В итоге они столкнулись, а затем скорая опрокинулась.

Отметим, что в этот момент машина перевозила пациента для оказания медицинской помощи. Теперь же помощь потребовалась четырем людям: водителю скорой и трем ее пассажирам, в числе которых пациент и фельдшер.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Водитель «Тойоты» направлен на освидетельствование на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД. Парню за рулем «Тойоты Камри» теперь грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU