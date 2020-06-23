В Кузбассе коллекторское бюро оштрафовали на рекордную сумму

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:02:01+03:00

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В Кузбассе коллекторское бюро оштрафовали на рекордную для региона сумму – 400 тысяч рублей. Организация нарушила правила общения с должниками.

Судебным приставам поступили обращения от двух граждан, которые пожаловались на бюро, специализирующееся на возврате просроченной задолженности.

Одна из обратившихся ранее взяла несколько кредитов, но гасить своевременно их не смогла. С должницей коллекторское бюро взаимодействовало с помощью робота - информатора. При этом сама женщина думала, что беседует с реальным человеком, таким образом, она была введена в заблуждение относительно способа взаимодействия.

-В ходе проверки было установлено, что сотрудник коллекторского бюро сообщил третьим лицам информацию о финансовых обязательствах должницы без ее согласия, а также оказывал на нее психологическое давление, утверждая, что лишит ее всей пенсии, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Второе обращение поступило от мужчины, которому поступали звонки с требованием вернуть долг, принадлежавший постороннему лицу. Мужчина с такой ситуацией не согласился, но звонки ему все равно продолжили поступать.

Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, признал организацию виновной в нарушении закона и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

-На данный момент в Кузбассе это самая крупная сумма штрафа, назначенного судом коллекторскому агентству за нарушение порядка взаимодействия с должниками, - сообщили приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU