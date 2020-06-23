В Прокопьевске избили посетителей магазина

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:56:41+03:00

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В Прокопьевске к росгвардейцам обратилась женщина, которая рассказала о нападении на граждан. По прибытию по указанному адресу обнаружили трех потерпевших, находящихся в алкогольном опьянении.

-По предварительной информации, тридцатилетние горожане отправились в магазин за покупками. В торговой точке между потерпевшими и двумя покупателями возник конфликт, который перерос в драку на улице. В результате неизвестные молодые люди избили горожан, после чего скрылись, - сообщает Управление Росгвардии России по Кемеровской области.

Для потерпевших была вызвана бригада скорой помощи. Также установили приметы подозреваемых, которых удалось найти в ближайшем дворе. Ими оказались 20-летний и ранее судимый 27-летний жители города. Молодые люди сразу признались в содеянном и были переданы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU