2020-06-24T09:44:26+03:00
Общество

У кемеровского кадетского училища появится танк Т-34

Боевая техника возглавила парад Победы
Лия Гараева
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У кемеровского кадетского училища появится танк Т-34. Фото: пресс-служба АПКУ кемеровского кадетского училища появится танк Т-34. Фото: пресс-служба АПК
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В Кемерове на параде Победы 24 июня участвует танк Т-34. Боевой символ в дальнейшем планируют установить около президентского кадетского училища.

Об этом сообщил Сергей Цивилев во время своего выступления на параде. Еще один танк, возглавивший торжественное шествие в Новокузнецке, вернется на площадь Побед возле заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината.

- В Кемерове и Новокузнецке парадные расчеты впервые в истории Кузбасса возглавят танки Т-34, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, броня для которых отливалась здесь, в Новокузнецке. После торжественных мероприятий танк в Новокузнецке вернется на свое место на Площади Побед у Кузнецкого металлургического комбината, а танк в Кемерове встанет около президентского кадетского училища, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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