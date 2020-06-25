Кузбасс посетил полпред президента СФО Сергей Меняйло

25 Июнь 2020 2020-06-25T03:11:02+03:00

Он принял участие в торжествах в честь Победы

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Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло 24 июня посетил Кузбасс. Он принял участие в торжествах, приуроченных к 75-летию Победы.

Перед официальными торжествами Сергей Меняйло встретился с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона, в числе которых – поддержка отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Полпред отметил, что в регионе самый высокий по стране результат по освоению

госпрограммы по поддержке занятости населения: предприниматели региона получили более 1,2 тысячи кредитов под 2 процента годовых на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей.

Также он положительно отозвался о региональных проектах по развитию внутреннего туризма. Напомним, что этим летом и в предстоящий горнолыжный сезон из областного бюджета будет направлено 42,4 миллиона рублей на поддержку туристической отрасли и привлечение отдыхающих.

Участники встречи обсудили также предстоящее празднование 300-летия Кузбасса. Полномочный представитель президента РФ отметил, что в рамках подготовки к юбилею регион сделал настоящий прорыв в сфере строительства и по объему строительных работ стал лидером среди регионов Сибири.

Кроме того, обсуждались механизмы развития приоритетной для Кузбасса угледобывающей отрасли, в том числе вопросы увеличения объема экспорта продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU