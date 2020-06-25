300 автомобилей из Кузбасса попали в Книгу рекордов России

25 Июнь 2020 2020-06-25T05:44:35+03:00

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Среди торжественных мероприятий, которые проходили в Кузбассе 24 июня, оказались и те, которые попали в Книгу рекордов России.

В Кемерове на площади Московской в честь торжественных мероприятий сразу 300 автомобилей выстроились в виде цифры «75». Как оказалось, это рекордное количество автомобилей, принимавших участие в подобных флешмобах.

- Представитель Книги рекордов России зафиксировал рекорд по количеству автомобилей, принявших участие в построении, и вручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву подтверждающий сертификат, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Во время флешмоба автомобилей прошел еще один: с высоты 1700 метров несколько парашютистов совершили прыжок и развернули в небе огромную копию Знамени Победы. Площадь знамени составляет 250 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU