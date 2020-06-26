2020-06-26T05:33:24+03:00
Общество

Самое масштабное за Уралом граффити появилось на новокузнецкой крыше

Его размер превышает 300 квадратных метров
АЛИСА ОВЧИННИКОВА
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Самое масштабное за Уралом граффити появилось на новокузнецкой крыше. ФОТО: кадр видео Станислава Сизенцева.Самое масштабное за Уралом граффити появилось на новокузнецкой крыше. ФОТО: кадр видео Станислава Сизенцева.
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Недоступный для глаз обычных прохожих арт-объект появился на крыше здания в Новокузнецке. Разглядеть его можно лишь с высоты птичьего полета.

Граффити с гигантским бубном в Новокузнецке.Видео: Станислав Сизенцев

В рамках проекта "Культурный код" автономной некоммерческой организации «Творческое объединение молодежи «Арт полигон» художником из Томска Ильей Маломощенко было создано граффити шаманского бубна площадью более 300 квадратных метров.

Общая площадь граффити превышает 300 квадратных метров. ФОТО: кадр видео Станислава Сизенцева.

Общая площадь граффити превышает 300 квадратных метров. ФОТО: кадр видео Станислава Сизенцева.

Этот рисунок является продолжением композиции «Тайны Шории», созданной на фасаде данного здания Ильей Маломощенко совместно с Иваном Таматовым. Темой граффити стали коренные народы Кузбасса. Всего на композицию ушло 8 дней, из которых изображение бубна заняло почти 2 дня.

За основу рисунка взят традиционный бубен шорцев, который отличается делением изображения на две части: верхний и нижний мир. В верхней части обычно изображались птицы, небесные светила, иногда люди и животные, в нижней части бубна традиционно были люди: пешие и на различных средствах передвижения (лошадях, лодках), а также жители подземного мира (лягушки, ящерицы).

Граффити под бубном Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Граффити под бубномФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Граффити расположено на крыше здания по адресу Кутузова, 14а, но увидеть его можно только из окон ближайших зданий или на фото и видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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