2020-06-27T12:47:47+03:00
Общество

Жара, грозы и штормовой ветер обрушатся на Кузбасс в воскресенье

О погоде в регионе на 28 июня рассказали синоптики
Екатерина РОМАНОВА
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Жара, грозы и штормовой ветер обрушатся на Кузбасс в воскресеньеЖара, грозы и штормовой ветер обрушатся на Кузбасс в воскресеньеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Воскресный день будет жарким на территории всего Кузбасса. При этом в регионе пройдут дожди, грозы, а также возможны туманы и штормовой ветер.

В ночь с субботы на воскресенье, 27 июня, в Кузбассе ожидается от +13 до +18 градусов. Впрочем, местами возможны и более низкие температуры – лишь до +7 градусов. В Кемерове при этом столбики термометров опустятся лишь до +14…+16 градусов. Ночью ожидается переменная облачность с небольшой вероятностью дождя, утром – туманы.

А вот днем в регионе пройдут дожди, грозы и град. Ожидается похолодание. Скорость юго-западного ветра при порывах может достигать 25-30 метров в секунду. В Кемерове воздух прогреется до +25…+27 градуса. В общем же в Кузбассе ожидается от 24 до 29 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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