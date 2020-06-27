Жара, грозы и штормовой ветер обрушатся на Кузбасс в воскресенье

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:47:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Воскресный день будет жарким на территории всего Кузбасса. При этом в регионе пройдут дожди, грозы, а также возможны туманы и штормовой ветер.

В ночь с субботы на воскресенье, 27 июня, в Кузбассе ожидается от +13 до +18 градусов. Впрочем, местами возможны и более низкие температуры – лишь до +7 градусов. В Кемерове при этом столбики термометров опустятся лишь до +14…+16 градусов. Ночью ожидается переменная облачность с небольшой вероятностью дождя, утром – туманы.

А вот днем в регионе пройдут дожди, грозы и град. Ожидается похолодание. Скорость юго-западного ветра при порывах может достигать 25-30 метров в секунду. В Кемерове воздух прогреется до +25…+27 градуса. В общем же в Кузбассе ожидается от 24 до 29 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU