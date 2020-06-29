2020-06-29T07:25:29+03:00
Коронавирус Covid-19

+40: в Кузбассе на 29 июня выросло число заболевших коронавирусом

Как изменилось число пациентов с COVID-19 за минувшие сутки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
+40: в Кузбассе на 29 июня выросло число заболевших коронавирусом+40: в Кузбассе на 29 июня выросло число заболевших коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросли число пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Число заболевших увеличилось на 40 человек.

Сразу на 40 человек за минувшие сутки выросло число пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в общей сложности 1662 человека попали в инфекционные стационары с подтвердившимся диагнозом.

Одновременно с этим выросло и число прошедших курс лечения: у трех пациентов за минувшие сутки анализы показали отсутствие коронавируса, и все выздоровевшие отправились домой. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 707 человек. По-прежнему остаются в больницах 945 кузбассовцев.

Еще несколько тысяч человек, контактировавших с заболевшими или вернувшихся из регионов и стран, неблагополучных по коронавирусом, находятся под наблюдением врачей.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8435 человек, - сообщает областной оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кто достроит недострои ЖК «Старт» в Кемерове
Илья Середюк будет передвигаться по Кемерову на инвалидной коляске
РСХБ поможет фермерским хозяйствам вести бухгалтерский учет
Оперштаб сообщил подробности смерти от коронавируса десятого кузбассовца
Стало известно, в каком городе от коронавируса скончался десятый кузбассовец
В каких кузбасских городах больше всего заболевших коронавирусом на 29 июня
В Кузбассе умер десятый пациент с коронавирусом
+40: в Кузбассе на 29 июня выросло число заболевших коронавирусом
Кузбасс вошел в регионы, где проводится эксперимент по цифровизации образования
38 человек ночью тушили загоревшийся цех в Кемерове
В Кузбассе пропал 57-летний мужчина
Кузбассовцам рассказали, как выбрать вкусную клубнику
Кузбассовец вышел из тюрьмы и украл велосипед у ребенка