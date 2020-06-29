+40: в Кузбассе на 29 июня выросло число заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросли число пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Число заболевших увеличилось на 40 человек.
Сразу на 40 человек за минувшие сутки выросло число пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в общей сложности 1662 человека попали в инфекционные стационары с подтвердившимся диагнозом.
Одновременно с этим выросло и число прошедших курс лечения: у трех пациентов за минувшие сутки анализы показали отсутствие коронавируса, и все выздоровевшие отправились домой. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 707 человек. По-прежнему остаются в больницах 945 кузбассовцев.
Еще несколько тысяч человек, контактировавших с заболевшими или вернувшихся из регионов и стран, неблагополучных по коронавирусом, находятся под наблюдением врачей.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8435 человек, - сообщает областной оперштаб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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