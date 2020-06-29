29 Июнь 2020 2020-06-29T09:03:37+03:00

Стало известно, в каком городе от коронавируса скончался десятый кузбассовец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Стало известно, в каком городе проживал кузбассовец, о смерти которого стало известно 29 июня.

По данным оперативного штаба, на утро 29 июня число летальных исходов среди пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 10 человек. Десятым стал 53-летний житель небольшого кузбасского города.

- 53-летний мужчина проживал в Киселевске, - сообщает оперативный штаб. - У него на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии.

Напомним, за минувшие сутки в Кузбассе выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 1662 человек. Кроме того, зафиксированы еще три случая выздоровления от коронавируса зафиксированы на утро 29 июня. В общей сложности вылечились и выписаны из больниц 707 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU