Илья Середюк будет передвигаться по Кемерову на инвалидной коляске

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:17:11+03:00

Предложение пересесть из автомобиля на коляску сделал один из горожан

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Неожиданное предложение главе областного центра Илье Середюку сделал один из горожан. Он предложил мэру попробовать добраться до администрации города на инвалидной коляске.

Предложение провести эксперимент и проехать по городским улицам на инвалидной коляске главе Кемерова Илье Середюку поступило в социальной сети Instagram. Один из горожан предложил мэру провести день в инвалидной коляске, чтобы на своем опыте понять, насколько доступен город для маломобильных граждан.

- Такой «день в коляске», да на камеру, да от Администрации до места добираться своим ходом, а не на машине. Возможно, вы действительно просто не понимаете, в чем проблема недоступности нашего города. Попробуйте в рамках эксперимента, пожалуйста, - попросил горожанин Павел.

Мэр города с интересом отнесся к необычному предложению и отметил, что готов принять участие в таком эксперименте.

- Павел, хотел бы с вами лично познакомиться, и чтоб вы мне провели такую экскурсию, - ответил градоначальник. - Я с вами согласен, что наш город за годы своего развития строился и не учитывал среду для маломобильных. Но впредь, хотел бы таких ошибок избегать.

В ответ кемеровчанин поделился проблемами доступности городской среды, с которыми лично он сталкивается ежедневно. Не исключено, что после такой совместной «колясочной» прогулки город станет комфортнее для маломобильных граждан. А это в преддверии 300-летия региона очень актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU