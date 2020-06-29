Илья Середюк будет передвигаться по Кемерову на инвалидной коляске
Неожиданное предложение главе областного центра Илье Середюку сделал один из горожан. Он предложил мэру попробовать добраться до администрации города на инвалидной коляске.
Предложение провести эксперимент и проехать по городским улицам на инвалидной коляске главе Кемерова Илье Середюку поступило в социальной сети Instagram. Один из горожан предложил мэру провести день в инвалидной коляске, чтобы на своем опыте понять, насколько доступен город для маломобильных граждан.
- Такой «день в коляске», да на камеру, да от Администрации до места добираться своим ходом, а не на машине. Возможно, вы действительно просто не понимаете, в чем проблема недоступности нашего города. Попробуйте в рамках эксперимента, пожалуйста, - попросил горожанин Павел.
Мэр города с интересом отнесся к необычному предложению и отметил, что готов принять участие в таком эксперименте.
- Павел, хотел бы с вами лично познакомиться, и чтоб вы мне провели такую экскурсию, - ответил градоначальник. - Я с вами согласен, что наш город за годы своего развития строился и не учитывал среду для маломобильных. Но впредь, хотел бы таких ошибок избегать.
В ответ кемеровчанин поделился проблемами доступности городской среды, с которыми лично он сталкивается ежедневно. Не исключено, что после такой совместной «колясочной» прогулки город станет комфортнее для маломобильных граждан. А это в преддверии 300-летия региона очень актуально.
ИСТОЧНИК KP.RU