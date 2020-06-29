2020-06-29T13:14:47+03:00
Общество

В Кузбассе появится логистический центр Wildberries

Его откроют в Юрге
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе появится логистический центр WildberriesВ Кузбассе появится логистический центр WildberriesФото: Александр МИЛКУС
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В Кузбассе планируется построить логистический центр онлайн-ритейлера Wildberries. Он будет расположен на территории ТОСЭР в Юрге.

Соглашение о намерениях по реализации проекта подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «WILDBERRIES» Татьяна Бакальчук и глава Юрги Алексей Фомин.

До конца 2025 года компания готова инвестировать в стриотельство центра 5 миллиардов рублей, если для него будут предусмотрены льготы для резидентов ТОСЭР. Планируется, что строительство центра позволит создать пять тысяч новых рабочих мест.

-В четырех кузбасских ТОСЭР, работают 54 резидента, общий объем инвестиций – более 2,5 миллиарда рублей. Компания Wildberries заявила о намерении инвестировать 5 миллиардов рублей в строительство логистического центра непродовольственных товаров. Напомню, что в Кемерове уже строится также и продовольственный логистический центр. Такие проекты – это не только новые рабочие места, но и возможность для реализации и продвижения кузбасских товаров на российском и даже международном рынке. Мы поддерживаем эти инициативы и будем содействовать их успешной реализации, – сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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