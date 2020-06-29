Кузбасский депутат проверил безопасность на избирательном участке

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:49:51+03:00

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Депутат парламента Кузбасса Роман Клейстер, представляющий партию ЛДПР, в минувшее воскресенье, 28 июня, проголосовал на одном из участков в Мариинске. Он уверен, что в непростых эпидемиологических условиях недельный формат голосования является максимально безопасным.

-Могу сказать, что обстановка на участке очень спокойная и доброжелательная. Санитайзеры, маски – все это есть, - сказа Роман Клейстер. - Я пришел в своей маске, но если бы ее не было – взял бы прямо здесь. Поскольку я пришел на участок одним из первых, то людей здесь было немного. И это, на мой взгляд, очень оправдано: с учетом пандемии коронавируса, думаю, это было верным решением: «растянуть» процесс голосования на неделю.

Также он напомнил, что обычно в дни выборов людям приходилось стоять в очередях, чтобы взять бюллетень. Сейчас это небезопасно, но возможность голосовать в течение недели дает возможность сделать это в спокойной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU