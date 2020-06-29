2020-06-29T15:33:36+03:00
Происшествия

Женщина получили смертельные травмы в аварии на трассе в Кузбассе

Она не была пристегнута ремнем безопасности
Мария КОЛОСОВА
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Женщина получили смертельные травмы в аварии на трассе в КузбассеЖенщина получили смертельные травмы в аварии на трассе в КузбассеФото: Евгения ГУСЕВА
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В аварии на кузбасской трассе смертельно травмировалась женщина. Она не была пристегнута ремнем безопасности.

ДТП произошла в понедельник, 29 июня, около 15.00 на 27-ом километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк.

Как было предварительно установлено, 45-летняя женщина, ехавшая за рулем Honda Logo, не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение, расположенное на разделительной полосе. Пристегнута ремнем безопасности она не была. В результате полученных травм женщина скончалась, а ее 10-летний пассажир получил различные травмы.

-В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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