2020-06-30T03:03:23+03:00
Общество

«Попкорн» для квестов и флешмобов открылся в Кемерове

Новое арт-пространство начало работать 29 июня
Екатерина РОМАНОВА
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«Попкорн» для квестов и флешмобов открылся в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.«Попкорн» для квестов и флешмобов открылся в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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В Кемерове появилось новое арт-пространство «Попкорн», где планируют проводить игровые и познавательные программы, флешмобы и квесты под открытым небом.

Арт-пространство «Попкорн» расположилось во дворе Дома актеров в Кемерове. Здесь планируют проводить здесь всевозможные праздники квесты, флешмобы, игровые и познавательные программы, кинопоказы и прочие мероприятия. Здесь под открытым небом оформлена лаунж-зона с мягкими креслами-мешками, подвесными креслами, а в прохладные вечера здесь будут работать обогреватели.

Примечательно, что по понедельникам главными посетителями «Попкорна» станут дети из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов. По средам для представителей старшего поколения горожан в «Попкорне» будут проходить тематические музыкальные вечера.

- За лето мы модернизируем более 100 общественных пространств во всех городах и районах Кузбасса, установим в регионе 100 детских площадок-«кораблей» — эти игровые городки получит каждый из 34 муниципалитетов области. Подарок ждет и любителей экстремального спорта: в этом сезоне построим восемь скейт-парков,– сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Подобные площадки обязательно станут украшением городов и территорий Кузбасса в преддверии его 300-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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