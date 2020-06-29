«Попкорн» для квестов и флешмобов открылся в Кемерове
В Кемерове появилось новое арт-пространство «Попкорн», где планируют проводить игровые и познавательные программы, флешмобы и квесты под открытым небом.
Арт-пространство «Попкорн» расположилось во дворе Дома актеров в Кемерове. Здесь планируют проводить здесь всевозможные праздники квесты, флешмобы, игровые и познавательные программы, кинопоказы и прочие мероприятия. Здесь под открытым небом оформлена лаунж-зона с мягкими креслами-мешками, подвесными креслами, а в прохладные вечера здесь будут работать обогреватели.
Примечательно, что по понедельникам главными посетителями «Попкорна» станут дети из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов. По средам для представителей старшего поколения горожан в «Попкорне» будут проходить тематические музыкальные вечера.
- За лето мы модернизируем более 100 общественных пространств во всех городах и районах Кузбасса, установим в регионе 100 детских площадок-«кораблей» — эти игровые городки получит каждый из 34 муниципалитетов области. Подарок ждет и любителей экстремального спорта: в этом сезоне построим восемь скейт-парков,– сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Подобные площадки обязательно станут украшением городов и территорий Кузбасса в преддверии его 300-летия.
ИСТОЧНИК KP.RU