2020-06-30T04:06:16+03:00
Происшествия

Обиженная отказом кемеровчанка обвинила приятеля в изнасиловании

За ложный донос женщина заплатит крупный штраф
Екатерина РОМАНОВА
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Обиженная отказом кемеровчанка обвинила приятеля в изнасилованииОбиженная отказом кемеровчанка обвинила приятеля в изнасилованииФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница город Березовский очень обиделась, когда ее знакомый отказался принести ей выпивку. Женщина решила проучить его, но в итоге только навредила себе.

44-летняя женщина из Березовского обратилась за помощью в полицию. Она заявила, что 56-летний знакомый избил ее и попытался изнасиловать. При этом женщина продемонстрировала следы избиения – кровоподтеки. Обвинение было серьезным, и за дело взялись специалисты Следственного комитета. Вскоре выяснилось, что женщина вместе с гражданским супругом в апреле 2020 года устроила застолье. Все горячительные напитки уже закончились, а душа жаждала продолжения банкета, и тогда женщина позвонила своему 56-летнему знакомому и попросила его принести еще спиртного.

Приятель заявил, что никакого спиртного приносить не собирается, и очень обидел этим заявлением горожанку. Она решила проучить несговорчивого знакомого и позвонила в полицию. стражам порядка дама продемонстрировала кровоподтеки и поведала историю о попытке изнасилования, однако позже выяснилось, что ссадины она получила, когда сама ударилась о дверной проем, а вся история является вымыслом.

- Со следствием женщина сотрудничала, в содеянном раскаялась, принесла извинения потерпевшему, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Женщине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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