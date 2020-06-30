2020-06-30T07:21:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июня: 41 человек

В Кузбассе вновь увеличилось число заболевших COVID-19
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июня: 41 человекЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июня: 41 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Врачи выявили страшный вирус еще у 41 пациента.

Число пациентов, у которых выявили COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 41 человека. Теперь в общей сложности с начала пандемии коронавируса число заболевших составило 1703 человека. В инфекционных больницах на сегодняшний день находятся 961 пациента с подтвердившимся диагнозом.

Одновременно с этим выросло и число пациентов, которые прошли курс лечения и были выписаны из больниц. На утро 30 июня больничные стены покинули еще 25 выздоровевших пациентов. А с середины марта 2020 от коронавируса вылечились 732 человека.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8432 человека, - сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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