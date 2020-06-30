За сутки в Кемерове выявили 52 нарушения масочного режима

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:49:16+03:00

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Несмотря на то, что в Кузбассе постепенно снимаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, требование соблюдать масочный режим по-прежнему остается актуальным. Однако горожане массово нарушают его.

За минувшие сутки в Кемерове прошли проверки в 631 магазине и предприятии общественного питания. Оказалось, что в 47 из них не соблюдают масочный режим. Кроме того, проверки проходили и в общественном транспорте. Группа контроля МБУ «УЕЗТУ» обследовала 105 единиц подвижного состава. Специалисты выявили пять нарушений среди транспортных предприятий.

Теперь за несоблюдение ограничительных мер нарушителям предстоит выплатить штрафы. Гражданам – от 1000 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 000 до 50 тысяч рублей.

- Использование индивидуальных средств защиты, выполнение всех карантинных требований поможет предупредить распространение коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

Также в пресс-службе напомнили о том, что защитные маски необходимо носить в любых общественных местах, расположенных внутри зданий, а также в помещениях при ведении трудовой деятельности. Кроме того, маски необходимо использовать в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU