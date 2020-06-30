2020-06-30T10:15:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за роженицы с короновирусом в Кемерове закрыли роддом

Здесь проводят полную дезинфекцию
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за роженицы с короновирусом в Кемерове закрыли роддомИз-за роженицы с короновирусом в Кемерове закрыли роддомФото: Олег УКЛАДОВ
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Некоторое время назад в соцсетях появились тревожные сообщения о том, что кемеровский роддом №5 закрыли из-за коронавируса. Как оказалось, это действительно так.

В родильном доме подтвердили информацию о том, что у одной рожениц выявили коронавирус. При этом тесты у женщины оказались положительными лишь на десятый день после того, как она была выписана из больницы. Чтобы убедиться в том, что все остальные пациентки и их малыши, а также сотрудники роддома здоровы, каждому из них сделали тест на COVID-19, как сообщили в больнице, все тесты оказались отрицательными. Помимо тестирования руководство больницы приняло решение провести полную дезинфекцию всех помещений роддома.

- Так как плановое закрытие родильного дома в августе на профилактические работы будет перенесено, решено провести заключительную дезинфекцию в родильном доме с обработкой всех помещений, мягкого инвентаря и медицинского оборудования, — приводит слова замглавврача Областной детской клинической больницы по акушерско-гинекологической помощи Веры Карсаевой канал «Вести-Кузбасс».

Открытие родильного дома запланировано на 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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