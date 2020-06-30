30 Июнь 2020 2020-06-30T13:43:40+03:00

Ребенок-инвалид получил травму во время реабилитации в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Ребенок-инвалид отправился на лечение в Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. С лечения ребенок вернулся с травмами.

Год назад 10-летняя новокузнечанка проходила лечение в Центре реабилитации инвалидов. В один из дней персонал сопровождал ребенка в столовую, и в какой-то момент девочка упала и сломала левую руку.

Для того, чтобы защитить права девочки, прокурор Орджоникидзевского района обратился в суд и потребовал компенсировать моральный вред. Суд удовлетворил требования и взыскал в пользу ребенка денежную компенсацию в размере 60 тысяч рублей. Однако представители Центра реабилитации не признали требования справедливыми и обжаловали решение суда.

- Кемеровский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил жалобу без удовлетворения, решение суда - без изменений, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU